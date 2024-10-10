شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التنبؤات الجوية يكشف تفاصيل حالة الطقس.. ويوجه نصائح هامة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أن هناك حالة استقرار واضحة فى الأحوال الجوية فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بـمخاطر الطقس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البلاد تتأثر برياح شمالية شرقية تسببت فى إحساسنا بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية بقيم تتراوح من 2: 3 درجات ، مع وجود مرتفع جوى أدى لزيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتابع: هذا الارتفاع طفيف ولن يدوم طويلا، موضحا أن الطقس معتدل فى أول الليل ويميل للبرودة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما يستلزم الحذر فى نوعية الملابس، خاصة التلاميذ فى المدارس تجنبا للتعرض للإصابة بنزلات البرد .

وتابع: نشهد استقرارا واضحا رغم أننا فى شهر أكتوبر وحتى الآن لم تتعرض مصر لأى تقلبات جوية، ولن تتعرض لأى تقلبات جوية لمدة 6 أيام قادمة، مضيفا أنه لا توجد أية ظواهر جوية سوى الشبورة.

ويشهد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر ، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.