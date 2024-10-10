شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة بالجيزة عن مبادرة حياة كريمة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة: جودة مميزة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤسسة "حياة كريمة"، تنفيذ مبادرة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت أمال عبد النبي إحدى قاطنات منطقة الكونيسة بمحافظة الجيزة، بجودة لحوم منافذ "حياة كريمة" وسعرها المخفض مقارنة بالأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن المؤسسة طرحت من خلال منافذها كيلو اللحوم بـ185 جنيهًا، مما ساهم في تخفيف العبء عنها، متمنية الاستمرار في تنفيذ المبادرة.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية، والشرقية، والقاهرة، والجيزة، والدقهلية، والبحيرة، وبني سويف، وذلك بافتتاح منافذ بيع ثابتة وإطلاق منافذ أخرى متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية، لمواجهة جشع التجار.

وتأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.