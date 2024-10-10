شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطرح اللحوم بـ185 جنيها فى مدينة الحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

طرحت مؤسسة حياة كريمة اليوم الخميس، اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا للكيلو بمركز ومدينة الحوامدية في محافظة الجيزة، وذلك من خلال منافذها المتنقلة لبيع اللحوم والدواجن بالمحافظة.

يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يُذكر أن منافذ "حياة كريمة" لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وصلت للعديد من المناطق بمحافظة الجيزة، أبرزها المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، والطالبية، وأوسيم، وأبو النمرس، ومنشأة القناطر، والحوامدية، والبدرشين، والصف، وأطفيح.