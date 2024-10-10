شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث الصحراء يمثل مصر فى الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الأطراف COP16 والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أحمد عبد العاطي - المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا بالاتفاقية ونائب رئيس اللجنة دولياً نيابة عن الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة فى الاجتماع التحضيري لاجتماع الدول الأطراف cop16 للفريق العربي المتابع لاتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي بجامعه الدول العربية .

ويعُقد الاجتماع في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، و يتضمن أربع جلسات رئيسية واثني عشرة جلسة فرعية، تم خلالها مناقشة القواعد التنظيمية لـ مؤتمر الدول الأطراف (UNCCD COP 16) المقرر عقده من 2 إلى 12 ديسمبر 2024.

شارك في الاجتماع 15 دولة عربية، بالإضافة إلى المملكة المغربية التي انضمت عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، لعرض موقف المجموعة الإفريقية من القضايا الرئيسية للتفاوض والقرارات الصادرة عن اجتماع وزراء البيئة الأفارقة الأخير في كوت ديفوار.

شملت القضايا الرئيسية للتفاوض: الجفاف، العواصف الغبارية، حيازة الأراضي، تقرير تقييم عمل الاتفاقية في منتصف المدة، الهجرة، والتمويل. قام الوفد المصري بعرض موقف مصر الفني والسياسي في جميع هذه القضايا، بمشاركة المستشارة سارة حسن، التي مثلت وزارة الخارجية المصرية، مما يعكس توافق الموقف مع المجموعة الإفريقية والعربية.

من المتوقع أن يعقد الفريق العربي اجتماعًا آخر عبر منصة زوم لمتابعة موقف المجموعة الآسيوية بشأن القضايا الرئيسية المذكورة، في نهاية الاجتماع تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي رئيسًا للمجموعة العربية من بدايه انعقاد cop16 حتى انعقاد (COP17)، كما سيتم انتخاب نائب للرئيس لمساعدته في حال تكليفه بمنصب دولي خلال المؤتمر القادم.