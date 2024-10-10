شكرا لقرائتكم خبر عن منافذ مؤسسة حياة كريمة تطرح اليوم اللحوم بأسعار مخفضة جنوب الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح مؤسسة "حياة كريمة، اليوم الخميس، اللحوم بأسعار مخفضة في جنوب الجيزة، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة.

وتطلق المؤسسة، اليوم، 4 منافذ، في محافظة الجيزة، لطرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، وذلك في مناطق (جنوب الجيزة، منشأة القناطر، الحوامدية، أطفيح).

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة فى مختلف المحافظات.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدى (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.