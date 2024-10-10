أحمد موسى يحذر من حرب عالمية ثالثة وارتفاعات كبيرة في أسعار النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التقارير العالمية تشير إلى وصول سعر برميل النفط لمستوى يتراوح بين 100 و110 دولارات في حالة حدوث الحرب الإقليمية، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات السياسية وحدوث حرب بين إسرائيل وإيران، قد يسبب ارتفاعات كبيرة في سعر برميل النفط خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "موسى"، خلال خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: المنطقة ممكن تكون رايحة لحرب عالمية ثالثة وقد تهدأ..محدش عارف، معلقا: كل السيناريوهات متوقع حدوثها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن حزب الله يعلن رسائل موجهة لإسرائيل تقول: مناطق البترول في حيفا إحنا مصورينها.

وأشار "موسى" إلى أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد الالتزام الكامل بصرف المستحقات للمصدرين خلال 90 يومًا من استيفاء مستندات أعباء التصدير للمصدرين في مصر.

وقال "موسى"، إن الدولة تعمل على رد أعباء التصدير للمصدرين في مصر، مع معالجة الإجراءات التصديرية ودعم المستثمرين، بالإضافة إلى توفير حوافز كبيرة للضرائب

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