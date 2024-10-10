مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن.. الفئات المسموح لها التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التقدم للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي بدءا من السابع من أكتوبر وحتى الـ 22 من الشهر نفسه، وذلك خلال العام الدراسي الحالي.

يأتي ذلك بعد النجاح البارز الذي حققته المسابقة على مدار الأعوام الماضية، ويمكن للراغبين التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وينشر "الخليج 365" الفئات التي يحق لها التقديم في المسابقة على النحو التالي:

- طلاب المعاهد الأزهرية "ابتدائي - إعدادي - ثانوي"- طلاب الرواق الأزهري "شريطة عدم قيدهم بالمعاهد الأزهرية ومكاتب التحفيظ الأهلية".- طلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر "شريطة عدم القيد بالمعاهد الأزهرية".- ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما.

وتتكون المسابقة من أربعة ‏مستويات، هي:‏

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 100 ألف جنيه والمركز العاشر 55 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 10 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى.

المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، جوائز هذا المستوى: (المركز الأول 70 ألف جنيه والمركز العاشر 52 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 8 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 50 ألف جنيه والمركز العاشر 32 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 6 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.

المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس، الجوائز: (المركز الأول 40 ألف جنيه والمركز العاشر 22 ألف جنيه)، ويحصل محفظ المكتب على 4 آلاف جنيه عن كل طالب فائز بمركز من المراكز العشرة الأولى في هذا المستوى.