محنطة داخل شنطة.. العثور على جثة سيدة مفقودة من 2023 بمخيم للمشردين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات



في حادثة مروعة هزت مدينة سياتل، عُثر على جثة امرأة مفقودة منذ عام 2023، محنطة داخل حقيبة سفر في مخيم للمشردين. الجثة تعود لشانون ماري كاسلين ريدر، البالغة من العمر 37 عامًا، والتي كانت مفقودة لأكثر من عام قبل اكتشاف مصيرها المأساوي.



تيم إيمرسون، مدير برنامج "نحن نحب سياتل"، الذي يعنى بمساعدة المشردين في المدينة، عبر عن صدمته قائلاً: "هذا بالتأكيد من أكثر الأمور وحشية وإثارة للاشمئزاز التي واجهتها في حياتي. من الصعب تصديق أن إنسانًا يمكن أن يفعل شيئًا كهذا لإنسان آخر".



بدأت القصة عندما اختفت شانون العام الماضي، دون أي أثر. ومع مرور الأشهر، استمرت عائلتها وأصدقاؤها في البحث عنها، حتى جاء الأسبوع الماضي، عندما تم العثور على حقيبة مشبوهة في أحد المخيمات. وعند فتحها، كانت المفاجأة الصادمة بوجود جثتها في حالة تحنيط.



تحاول السلطات حاليًا معرفة ملابسات وفاتها وكيف انتهى بها المطاف في هذا الوضع المأساوي، بينما تسعى فرق التحقيق إلى الوصول للجناة وتقديمهم للعدالة.