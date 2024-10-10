"ترسانة سلاح وذخيرة داخل شقة مستأجرة".. ضبط عنصرين إجراميين في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. تأتي هذه العملية في إطار جهود الأمن لمكافحة الجريمة والحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة، بعدما أكدت تحريات الشرطة تورط المجرمين في هذا النشاط الإجرامي الخطير.

بدأت الواقعة بعدما جمعت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن أسيوط، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، لهما سجلات جنائية سابقة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية. وأوضحت التحريات أن المتهمين قد استأجرا شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة واستخدماها كمقر لتخزين وتوزيع الأسلحة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوات الأمن الموقع وألقت القبض على المتهمين. وتم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية، شملت ٢ بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 7 قطع سلاح فرد محلي الصنع، 15 خزينة متنوعة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة. كما تم ضبط أدوات أخرى منها 2 جراب أسلحة، 3 حقائب حمل ذخائر، بالإضافة إلى دراجة نارية بدون لوحات معدنية وسيارة ملاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.