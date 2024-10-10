"MDMA ومشروم".. الأمن يضبط تاجر مخدرات بحوزته مواد خطيرة في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي يمارس نشاطًا واسعًا في تجارة وترويج المواد المخدرة بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعد معلومات وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية. المتهم كان يتخذ من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لعملياته الإجرامية في بيع وترويج المخدرات على عملائه.

بعد التأكد من صحة المعلومات وتحقيق التنسيق اللازم، تمت مداهمة المتهم وضبطه. وبتفتيشه، عثرت القوات على كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بحوزته. حيث تم ضبط 6 كيلوجرامات من مخدر الهيدرو، و1.5 كيلوجرام من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى 1 كيلوجرام من مادة "MDMA" المخدرة.

كما وُجد بحوزته 750 جرامًا من مخدر فطر عيش الغراب "المشروم"، و500 جرام من مخدر الواكس "ماريجوانا"، و1000 قرص من مخدر إكستاسي "الخبوط". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تم ضبط 200 طابع مخدر "LSD"، و10 فايلات من مخدر الكيتامين، وأداة مطحنة خاصة بمخدر الهيدرو.

ووفقًا للتقديرات الأمنية، تبلغ القيمة المالية للمضبوطات حوالي 8.5 مليون جنيه. هذا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.