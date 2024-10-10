شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المعلم المتعاقد بالحصة صاحب الأداء الجيد فرصته أعلى بالتعيين والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مسابقات تعيين معلمي الحصة في المدارس.

وقال نائب الوزير، إن هذا التعديل "شديدة الأهمية"، لأنه يسمح بإصدار إعلان خاص للتعيين في وزارة التربية والتعليم للمعلمين المتعاقدين بالحصة لمسابقة مختلفة عن الإعلان العام لمسابقة الـ 30 ألف معلم السنوية.

وأضاف البصال أن المعلم المتعاقد حاليا بالحصة بالمدارس الحكومية وملتزم بعمله، ويقدم فيه أداء جيدا، ستكون له فرصة خاصة للتعيين منفصلة عن الإعلان العام، وذلك تقديرا لجهودهم واعترافا بالخبرة التي يكتسبونها من عملهم الفعلي بالتدريس، مع ضرورة انطباق باقي شروط التقدم من مؤهلات وسن واجتياز الاختبارات الخاصة بهذا الإعلان.

وأوضح نائب الوزير، أن التعديل الثاني "المهم جدا"، يتعلق بأن التقدم للمسابقات في المستقبل سيكون على أساس الإدارة التعليمية وليس المحافظة كما سيمنع الكثير من مشاكل التوزيع على إدارات بعيدة عن محل سكن المعلم، وكذلك لسد العجز في المواد المختلفة بصورة أكثر دقة وموجهة بشكل أفضل.

ووافق مجلس الوزراء، أمس، على مقترح بجواز الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية وفقا للضوابط والقواعد.

وأصبح يجوز بعد موافقة رئيس الوزراء أن يتم الإعلان عن مسابقات لشغل وظائف معلم مساعد بالوزارة لمن سبق لهم التدريس بالمدارس الحكومية، وذلك وفقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما يجوز أن يكون الإعلان عن المسابقات على مستوى الإدارة التعليمية؛ حتى يتم استهداف سد العجز في الأعداد المطلوبة من المعلمين بشكل أكثر دقة، وذلك كله من خلال الامتحانات التي تنفذ بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.