شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 طقسا معتدلا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حارا نهاراً على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم تأثر البلاد بـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.