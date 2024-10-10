شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار.