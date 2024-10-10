"علوم القاهرة" تنظم ندوة اليوم بعنوان "حرب أكتوبر 73.. وبناء الإنسان"

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القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية العلوم بجامعة القاهرة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "حرب أكتوبر 73.. وبناء الإنسان" وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم بـ جامعة القاهرة، والدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مها الخازندار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هويدا حسانين مدير مركز دراسات التراث العلمي، وذلك فى إطار احتفالية الكلية بالانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.

وتتطرق الندوة إلى حكايات من قلب المعركة، ليست فقط عن نصرنا في أكتوبر، بل أيضًا عن التحديات التي نواجهها اليوم، وكيف يمكننا بناء مستقبلنا من خلال الاستفادة من دروس الماضي لتوعية الطلاب.

ويشارك فى الندوة اللواء نبيل أبو النجا، مؤلف كتاب "رحلة إلى جهنم"، الذي يروي قصص مثيرة خلف خطوط العدو، ويكشف عن أسرار لم تُعرف من قبل، كما ينضم للندوة الشهيد الحي، ليشاركنا تجربة ليست مجرد حرب وسلاح، بل تجربة إنسانية مليئة بالدروس التي نحتاجها في حياتنا اليوم.

تعقد الندوة فى قاعة ابن سينا بكلية العلوم وسنعود بالزمن إلى الوراء 51 عامًا، ونتأمل معًا كيف علمنا انتصار أكتوبر أن النجاح الحقيقي لا يكمن فقط في هزيمة العدو، بل في قدرتنا على بناء وطن قوي من نفس الروح والعزيمة التي انتصرنا بها. وكما حققنا المستحيل في ذلك الوقت، فإننا اليوم قادرون على صناعة مستقبل أفضل.