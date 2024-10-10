شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات التقدم بطلب للمركز التكنولوجى لإنشاء اتحاد شاغلين والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لإنشاء اتحاد شاغلين، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك ضمن ما تقدمه المراكز من خدمات متنوعة، منها استخراج (تصريح بتوصيل مرافق دائمة، رخصة تشغيل مصعد، ترخيص بالهدم للمباني غير الآيلة للسقوط، ترخيص تدعيم أو ترميم عقار).

وفيما يلي إجراءات التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لإنشاء اتحاد شاغلين.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال اتحاد الشاغلين.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة عقد الملكية.

- سند إشغال أعضاء الاتحاد المنتخب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لرئيس الاتحاد.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.

- ما يفيد الدعوة للجمعية العمومية واستلام الأعضاء لها.

- جدول بيان عضوية اتحاد المرفق بنظام اتحاد الشاغلين.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- سداد رسم الخدمة.

- بعد فحص إدارة الشئون القانونية يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد اتحاد الشاغلين موضوع الخدمة.

- ضم اتحاد الشاغلين وتلقي الخدمة.

وتعد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين إحدى وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

وتهدف المراكز إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز.