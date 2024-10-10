شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانان فقط خلال العام لتقييم طلاب الشهادة الإعدادية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد تقييمات طلاب الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2024-2025 على امتحانين فقط، اختبار نهاية الفصل الدراسى الأول وامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى، مضيفة أن المدارس تتابع أداء الطلاب والتحصيل الدراسى والعلمى خلال شرح المقررات الدراسية بالفصول، موضحة أن درجات ومجموع الشهادة الإعدادية 280 درجة بواقع 140 درجة لكل فصل دراسى.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بمتابعة مدى تنفيذ مجموعات التقوية والدعم التعليمي داخل المدارس، موجهًا بتفعيلها لتحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.

وأعلنت المديريات التعليمية والمدارس جداول الحصص الخاصة بالمجموعات لتحقيق أكبر استفادة منها كبديل للدروس الخصوصية، كما شددت المديريات التعليمية على أنه تم وضع سعر مناسب للحصة بالمجموعة المدرسية للطلاب بما يتناسب مع الظروف المادية للطلاب والمنطقة، مشددة على أن مجموعات التقوية والدعم التعليمى اختيارية للطلاب.

وأكدت أنه تم تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.