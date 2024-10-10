شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه المدارس بتصحيح تقييمات الطلاب الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية المدارس بتصحيح تقييمات الطلاب الأسبوعية ومتابعة كراسة الواجب بشكل دقيق، حيث إن التقييمات مخصص لها درجات تضاف إلى المجموع الكلى للطالب نهاية كل فصل، ومن ثم المجموع النهائي للطلاب نهاية الفصل الدراسى الثانى، مشيرة إلى أهمية تعريف الطلاب بمستواهم بشكل دورى، قائلة: "هدف هذه التقييمات ليس وضع ضغوط على التلاميذ ولكن لمعرفة مستواهم التحصيلى والعلمى بشكل أسبوعى وشهرى".

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد اختبارات الشهر لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية كالتالى:

- تقييم شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية شهر أكتوبر، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة فى تلك الفترة فقط ومخصص له 5 درجات.

- تقييم شهري ثان ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها، من نهاية شهر أكتوبر، وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقيس نواتج التعلم المستهدفة، في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع 5 درجات.

- تخصص لعقد كل تقييم من التقييمات السابقة، فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم وخلال الأسبوع الأخير من الشهر.

- الامتحان النهائي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملاً، ويحصل التلميذ في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث، بالإضافة إلى درجات المهام الأدائية - كراسة الواجب - كراسة النشاط التقييم الأسبوعي المواظبة والسلوك).