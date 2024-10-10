شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار ميلتون: انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل ومتجر فى فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ولاية فلوريدا اليوم الخميس انقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف منزل ومتجر مع تقديرات بارتفاع هذا الرقم مع تواصل رياح إعصار "ميلتون" الإستوائية، وفقا لما أفادت به مؤسسة "باور أوتج يو اس إيه" الأمريكية.

وأفاد المركز الوطنى للأعاصير فى وقت سابق بأن ولاية فلوريدا سوف تكون أول يابسة يمر بها الإعصار منتقلا من سواحل المحيط الأطلنطى.

ويضرب الإعصار ولاية فلوريدا والتي تقع بجنوب شرق أمريكا، وعلى الرغم من أن ميلتون هو إعصار من الدرجة الرابعة وليس بشدة الدرجة الخامسة والأخيرة من تصنيف الأعاصير إلا وأن خطورته تكمن في ضخامته وعظم مساحته والتي يصل فيها طول قطره إلى نحو 1250 كم.