شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: نتابع احتياجات المرضى من الأدوية وانفراجة قوية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ياسين رجائى، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة تتابع على مدار الساعة احتياجات السوق والمرضى من الأدوية، وتوفر حزمة خدمات تستهدف دعم المواطن والمريض في البحث عن الدواء المطلوب من خلال التعاون مع شركات التوزيع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة قوية في توفير المستحضرات.

وأوضح في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن دور الهيئة فعال في دعم استراتيجيات الإنتاج الدوائي والرعاية الصحية، والنهوض بالبحث العلمي في مجال التصنيع الدوائي من أجل إنتاج أدوية آمنة وفعالة، وتحقيق الأمن الدوائي في مصر والعالم العربي.

وأكد رجائى أهمية مواكبة التطور العالمي للأدوية، ومتابعة كل جديد في مجال البحوث والتكنولوجيا، والعمل على تحسين الحالة الصحية للمواطن المصرى، وذلك إيمانا بأن التعليم والبحث العلمي والابتكار لهم أدوار أصيلة وأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.