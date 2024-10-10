مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق مرسى علم إدفو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

وقع قبل قليل، حادث تصادم سيارتي نقل على طريق مرسى علم إدفو جنوب البحر الأحمر.

البداية كانت بتلقي اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص ومصرع 4 آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.