شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين مكاتب اشتراكات المترو ومواعيد العمل والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل مكاتب استخراج الاشتراكات الخاصة بـ مترو الأنفاق، المواطنين طوال الأسبوع من 7 صباحا حتى 4 عصرًا بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

عناوين مكاتب استخراج الاشتراكات هي:

- مكاتب محطات الخط الأول (حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة).

- مكاتب محطات الخط الثاني (كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب).

- مكاتب محطات الخط الثالث (محطة عدلي منصور - محطة النزهة - محطة هليوبوليس - محطة العباسية - محطة العتبة - محطة ناصر - محطة صفاء حجازي - محطة إمبابة - محطة القومية - محطة وادي النيل - محطة جامعة الدول - محطة جامعة القاهرة ).

- تم تخصيص مكتب اشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.

- ساعات العمل من الساعة 7 حتى الساعة 4 عصرا بما في ذلك أيام الإجازات ويمتد حتى 6 مساء من يوم 1 أكتوبر ولمدة شهر.