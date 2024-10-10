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هيئة الإسعاف تكشف عن لائحة أسعار جديدة لخدماتها غير الطارئة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 10 أكتوبر 2024 01:24 ص

كشفت هيئة الإسعاف المصرية فى بيان رسمى عن اعتماد لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لمواكبة ارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية.

 

وتتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.

 

كما تم تحديد أسعار خدمات التأمينات للجهات الخارجية بين 400 جنيه و49 ألف جنيه، لتشمل تأمين المنافسات والفعاليات الجماهيرية.

 

وتضمنت اللائحة أيضًا خدمات إسعافية مستحدثة، مثل إيجار الجولف كار بسعر 2500 جنيه في اليوم وإيجار الأسكوتر الكهربائي بسعر 2000 جنيه.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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