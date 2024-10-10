شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حزمة نصائح مهمة للوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 10 أكتوبر 2024 01:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح المهمة للحماية من الإصابة بسرطان الثدى، والتى تضمنت:
- الفحص الذاتي للثدي والمتابعة باستمرار.
- استشارة الدكتور فورا عند الشعور بأي حاجة مش طبيعية.
- الحد من العلاج الهرموني في سن انقطاع الدورة الشهرية، (العلاج الهرموني المركب ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، عشان كده لازم ترجعي للدكتور لمعرفة فوايد ومخاطر العلاج الهرموني).
- المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام أكل صحي.
- ممارسة الرياضة.
- التوقف عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات.
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