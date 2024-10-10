شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حزمة نصائح مهمة للوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح المهمة للحماية من الإصابة بسرطان الثدى، والتى تضمنت:

- الفحص الذاتي للثدي والمتابعة باستمرار.

- استشارة الدكتور فورا عند الشعور بأي حاجة مش طبيعية.​

- الحد من العلاج الهرموني في سن انقطاع الدورة الشهرية، (العلاج الهرموني المركب ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، عشان كده لازم ترجعي للدكتور لمعرفة فوايد ومخاطر العلاج الهرموني).​

- المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام أكل صحي.​

- ممارسة الرياضة. ​

- التوقف عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات.​