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وزارة الصحة تكشف حزمة نصائح مهمة للوقاية من سرطان الثدى

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 10 أكتوبر 2024 01:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان حزمة من النصائح المهمة للحماية من الإصابة بسرطان الثدى، والتى تضمنت: 

- الفحص الذاتي للثدي والمتابعة باستمرار.

- استشارة الدكتور فورا عند الشعور بأي حاجة مش طبيعية.​

- الحد من العلاج الهرموني في سن انقطاع الدورة الشهرية، (العلاج الهرموني المركب ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، عشان كده لازم ترجعي للدكتور لمعرفة فوايد ومخاطر العلاج الهرموني).​

- المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام أكل صحي.​

- ممارسة . ​

- التوقف عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات.​

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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