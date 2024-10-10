بعد أزمة معاشها..من هي الإعلامية نبيلة سنبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تصدر اسم الإعلامية نبيلة سنبل البالغة من العمر 83 عاما محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد أزمتها في طريقة الحصول على معاشها.

وكتبت نبيلة سنبل منشور عبر صفحتها الشخصية عبرت فيه عن تضررها من امتناع إرسال مندوب المعاش الشهري إلى منزلها كمعتاد ومطالبة البنك الأهلي لها بالحضور الشخصي داخل مقاره خاصة أنها في سن متقدم ويصعب حركتها مما أثار حالة من التعاطف معها من قبل الأصدقاء والمتابعين، لينتهي الأمر بمناشد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي لها بالتواصل معه لحل مشكلتها.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن الإعلامية نبيلة سنبل:

- نبيلة سنبل مواليد 25 يوليو 1941، وهى ابنة العطافي سنبل، وزير المالية في عهد الزعيم جمال عبدالناصر.

- حصلت على ليسانس الآداب قسم الدراسات النفسية، والتحقت بالإذاعة المصرية في 15 مارس 1964، كمذيعة وقارئة للنشرة الإخبارية، ومقدمة برامج بإذاعة الشرق الأوسط

- مقدمة البرامج الإذاعي الشهير ما يطلبه المستمعون، والضوء الأحمر ومصر في عيون العالم والطيور المهاجرة ووصفات جدتي وعظماء العالم وأعلام خالدون.

- أول مذيعة رافقت رئيس الجمهورية في زيارة خارج البلاد، وذلك مع الزعيم جمال عبدالناصر، كما نقلت العديد من الحفلات والفعاليات، ومنها حفلات للفنان عبدالحليم حافظ.

- عملت مراقبا عاما للعلاقات العامة، وتعد أول من فكرت في إنشاء إدارة العلاقات العامة.

- حصلت على منصب مدير للبرامج الدينية بالإذاعة، ثم مدير للبرامج الخاصة والدينية، ثم مدير عام لإذاعة الإسكندرية المحلية، ثم مدير عام لإدارة التنسيق والاتصال والمتابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية، ثم نائب لرئيس شبكة الشباب والرياضة، ثم نائب لرئيس الإذاعة عام 2001، ووكيل لوزارة الإعلام.

- قدمت العديد من الأبحاث في المجال الإعلامي منها بحث قدمته بعنوان تنمية الكوادر الإعلامية في ظل تطورات التقنية الحديثة.

- أصدر لها الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة بمستشفى المعادى العسكرى لإجراء عملية جراحية، وتم تكريمها عدة مرات.

والجدير بالذكر أن الإعلامية نبيلة سنبل، كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن معاناتها الحالية للحصول على المعاش من خلال البنك الأهلي المصري، وقالت: يوم الخميس أرسلت سيدة بطلبي للبنك لإبلاغهم بإحضار المندوب كالمعتاد، ولكن رفضوا وصمموا على عدم إرسال المعاش، وفي النهاية طلبوا منها الحضور يوم الاثنين، وفي النهاية رفضوا إرساله، أرجو حل هذه الكارثة إذ يعز عليّ في هذه السن أن أكتب على الملأ كيف أعيش.

واستجاب محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري لمطالبات الإذاعية نبيلة سنبل، بعد ساعات من تداول المنشور، من خلال تعليق كتبه على منشور نبيلة سنبل، قائلًا: أستاذة نبيلة أنا محمد الأتربي ليس لديَّ علم بهذا الموضوع المذكور من سيادتك، ولم ألغِ أي قرار أو استثناء تم منحه، وجار التحقق ما هو مذكور، علمًا بأن في بنك مصر إذا كان العميل لا يستطيع الوصول إلى الفرع لكبر سنه أو لظروف مرضية كنا نرسل له زملاء من الفرع لتأدية الخدمة له لأن هذا من واجبنا، أرجو من سيادتك إرسال رقم محمولك هنا للتواصل معك لحل مشكلتك فورًا وللتوضيح من أبلغك بأني ألغيت هذا الاستثناء