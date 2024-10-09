شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: سنواصل توفير فرص يومية لمغادرة الأمريكيين ما دام مطار بيروت مفتوحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن واشنطن ستواصل توفير فرص يومية للمغادرة ما دام مطار بيروت مفتوحا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أضاف البيت الأبيض: السفارة الأمريكية في بيروت لا تزال مفتوحة ويمكنها مساعدة الأمريكيين الذين يحتاجون لجوازات سفر عاجلة أو وثائق أخرى، ونعمل على توفير خيارات للمواطنين الأمريكيين على مغادرة لبنان مع تدهور وضعه الأمني".

في السياق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "سنواصل جهودنا من أجل مساعدة الرعايا الأمريكيين على مغادرة لبنان، ونشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة وخاصة في شمال القطاع".