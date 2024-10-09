شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد آند بورز: اتساع الصراع بالشرق الأوسط خطر على التصنيفات السيادية بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط تشكل خطرا على التصنيفات السيادية في المنطقة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت ستاندرد آند بورز: "التصعيد في صراع إسرائيل مع حماس وحزب الله يدفعنا للاعتقاد بأنه سيستمر إلى 2025"، لافتة إلى أن تكثيف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله زادت من احتمال حدوث دائرة من ردود الفعل المدمرة بين إسرائيل وإيران.

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تشكل ثلث مخزونها من الصواريخ البالستية المطورة.