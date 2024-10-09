شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مهمة من وزيرة التضامن للأسر لوقاية أبنائهم من أضرار تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رسالة إلى الآباء والأمهات وأى شخص عنده مشكلة مع تعاطى المواد المخدرة بالمبادرة بالاتصال على رقم الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023"، للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة وعلى أعلى مستوى من الخدمة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 33 مركزا علاجيا فى 19 محافظة حتى الآن.

رسالة الدكتورة مايا مرسى جاءت من خلال بوست نشرته على صفحتها الرسمية فيس بوك كشفت من خلاله عن زيارتها المفاجئة لإحدى دور رعاية الفتيات في الجيزة، حيث تحرص الوزيرة منذ توليها قيادة الوزارة على تفقد دور الرعاية ومكاتب تقديم الخدمات بهدف المتابعة الميدانية من أرض الواقع، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والارتقاء بها، وخلال الزيارة تحدثت الوزيرة مع احدى الفتيات داخل دار الرعاية وعندما سألت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما عن سبب دخولها الدار، كانت الإجابة هو تعرضها للضرب من والدها المتعاطي للمخدرات، بالإضافة إلى إصرار الأب على تعاطي زوجته للمخدرات، حتى أصبح الأب والأم داخل الأسرة يتعاطون المواد المخدرة، مما جعل الفتاة تشعر بالخوف الشديد وتهرب من المنزل وتدخل درار رعاية.

وتابعت الوزيرة قائلة: "إن أثر تعاطي الأب أو الأم للمواد المخدرة يعد أكثر ألم ووجع على أولادهم.. اغتالت المخدرات أحلامهم وحولت الأسرة من عنصر أمان لمصدر خوف ورعب والمأساة بتكون أكبر عندما يجر الأب الأم لمأساة المخدرات"، ووجهت الوزيرة رسالة لأي شخص يتعاطى المواد المخدرة بسرعة الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

وتفاعل الكثير من رواد السوشيال ميديا مع البوست الذي نشرته الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن، مشيدين بحرص الوزيرة على الزيارات الميدانية وحديثها مع النزلاء، بجانب حرصها منذ توليها حقيبة الوزارة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان.