شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الصحة العالمية تعقد فى برلين.. تأثير تغير المناخ والمضادات الحيوية على رأس أولوياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد قمة الصحة العالمية 2024 في برلين، ألمانيا، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر تحت شعار "بناء الثقة من أجل عالم أكثر صحة" .

وقالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها ، إنه سيتحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في حفل الافتتاح وكذلك في الحدث الرئيسي. سيتحدث خبراء منظمة الصحة العالمية ويشاركون في جلسات ومواضيع متعددة، بما في ذلك حالات الطوارئ الصحية والاستعداد لها، والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتغير المناخ والصحة، وصحة المرأة.

المواضيع الرئيسية في القمة العالمية للإنسانية 2024 هي:

من التعهدات إلى التقدم: تمويل الحلول الصحية العالمية

مقاومة مضادات الميكروبات: خارطة الطريق نحو المرونة المستقبلية

تمكين المستقبل: استراتيجيات لصحة المرأة والطفل, العلاقة بين المناخ والصحة: مسارات العمل من أجل تحقيق العدالة

تعزيز القيادة الشبابية: تعزيز الأصوات من أجل التأثير، الذكاء الاصطناعي، عصر جديد في الصحة الرقمية.