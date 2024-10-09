160 موقعًا وسيرفرًا غير قانوني.. ضبط شخص يبث محتوى فني مُقرصن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص قام بإنشاء وإدارة 160 موقعًا إلكترونيًا وسيرفرًا لبث محتوى مقرصن مملوك لشركات الإنتاج الفني وهيئات البث الإذاعي المصرية والأجنبية.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهم، المقيم بمحافظة الدقهلية، كان يدير هذه المواقع من منزله بهدف إعادة توزيع المصنفات المقرصنة وتحقيق أرباح من نسب المشاهدات والإعلانات.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم ومعه "لاب توب" يستخدم في إدارة نشاطه، واثنين من الهواتف المحمولة، وأدلة تؤكد نشاطه غير القانوني، بالإضافة إلى كشوف حسابات بنكية تحتوي على مبالغ مالية من أرباح هذا النشاط.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.