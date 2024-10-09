شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 54 ألف أسرة استفادت من مساعدات مبادرة "بداية جديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الأوقاف، بالعديد من الأنشطة دعوياً واجتماعياً وأعمال البر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، التي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

وأطلقت الأوقاف، مبادرة (خلق عظيم)، مشاركةً منها في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، واشتملت على عشرات من الأنشطة العلمية والروحانية التي سعى بها أئمة مصر وخطباؤها في مساجد مصر شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وقدموا لشعب مصر العظيم وللإنسانية كلها نورًا وحكمة، وإلهامًا وأخلاقًا، ينير البيوت والعقول، ويزكي الأنفس، ابتداء من شهر ربيع الأنور، ودون حد ولا نهاية.

وتنفيذا لأعمال البر، انطلقت خمس سيارات من الأوقاف لتوزيع اللحوم على مديريات (القاهرة، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، ومطروح)، بمعدل (٢) طن لكل محافظة بإجمالي (10) أطنان لحوم.

وبذلت الوزارة، جهدا كبيرا ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى» في الفترة من 17 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2024م وتمثلت في توزيع (36) طن لحوم لـ(36) ألف أسرة على مستوى الجمهورية، وتوزيع (72) طن سلع غذائية عبارة عن (18) ألف شنطة تم توزيعها على 18 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن أجل بناء إنسان مثقف، عقدت الأوقاف (31) برنامجًا تدريبيًّا لـ(1396) متدربًا، و(19553) درسًا وندوة علمية وثقافية على مستوى الجمهورية، وبلغت القوافل (48) قافلة دعوية متنوعة، و(83) أمسية ابتهالية، وبلغ عدد فعاليات وأنشطة الأطفال التي أقيمت بالمساجد (124893) فعالية على مستوى الجمهورية.