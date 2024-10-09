شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 90% من حالات سرطان الثدى يمكن اكتشافها ذاتياً بدون أشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إن أكتوبر هو شهر التوعية بـ سرطان الثدى، وإذا كان هناك كشف مبكر وتشخيص وعلاج كافيين فهناك فرصة جيدة لعلاج سرطان الثدى.

وأكدت أنه يتم اكتشاف أكثر من 90% من حالات سرطان الثدى ذاتياً لدى أولئك الذين لا يخضعون لفحص تصوير الثدى بانتظام لذلك يتم تشجيع الفحص الذاتى للثدى دائمًا.

وأضافت المنظمة، فى بيان لها، أنه من المهم لكل امرأة وفتاة أن تطلب الرعاية الطبية إذا ظهرت عليها واحدة أو أكثر من هذه الأعراض..

- تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير فى الجلد المحيط بالحلمات

- تفريغ حلمات غير طبيعي أو دموى

- كتلة أو تكثيف فى الثدى

- تغير فى لون الثدى

- حفر جلد الثدى

- آلام الثدى أو الحلمات