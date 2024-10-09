شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تهيب بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالأربعاء، 09 أكتوبر 2024 07:30 م
في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على صحة الأخبار والمعلومات المتداولة المنسوبة إليها، تهيب الوزارة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالوزارة، وعدم تداول أى شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، والسعي للحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة من مصادرها الرسمية سواء عبر المنصات الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية أو عبر المتحدث الرسمي للوزارة.
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