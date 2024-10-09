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شكرا لقرائتكم خبر عن السلام سلاحها.. مصر العروبة والقوة الرشيدة.. غدا على صفحات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " السلام سلاحها.. مصر العروبة والقوة الرشيدة.. رسائل قاطعة من الرئيس السيسى بثبات الموقف الداعم لفلسطين وقوة وجاهزية الجيش المصرى.. وسياسيون: حصن الأمان فى المنطقة ودعم استقرارها.اقرأ فى العدد أيضا..
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