شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بمركز أوسيم، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتابع النائب ميدانيًا أعمال التطوير والرصف بطريق طراد النيل بداية من المسبوكات حتى المعهد العالي بطول 4 كم.

وأكد المحافظ، أهمية الطريق الجاري تطويرة ورصفه وأنه يعتبر من الطرق الحيوية التي تساهم في تسهيل حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع الرصف في أسرع وقت.

وتفقد النائب أعمال التطوير والتدبيش بطريق ترعة الزمر تمهيدا للبدء في أعمال رصف المرحلة الثالثة بداية من الرصف الحديث في اتجاه مركز منشأة القناطر بطول 3 كم، وذلك لربط الحركة المرورية مع محاور الضبعة والفريق كمال عامر لتيسير حركة تنقل المواطنين.

ووجه نائب المحافظ مسؤلي مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من مشروعات الرصف الجارية لما لها من أهمية حيوية في ربط الحركة المرورية بالمراكز بالقطاع الشمالي مع بعضها

ومن ناحية أخرى.

وتفقد النائب المركز التكنولوجي بمدينة أوسيم لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد.

وتابع النائب انتظام سير العمل وتلقي طلبات التصالح من المواطنين، مشددًا بتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وتبسيط الأجراءات علي المواطنين وتوعية المواطنين حول أستكمال الملفات الخاصة بالتصالح لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للأشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

والتقى نائب المحافظ، بعدد كبير من المواطنين معربا عن أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالمستندات المطلوبه للتصالح.

وتفقد النائب أعمال لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء مشددا بتقديم كافة التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجة المواطنين للتصالح في مخالفات البناء.

رافق نائب المحافظ، فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومحمد نصحي مدير المشروع بمديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال.



