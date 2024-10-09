شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية من صندوق تحيا مصر للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صندوق تحيا مصر قافلة طبية اليوم، الأربعاء، لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين في محافظة بني سويف، وتعمل القافلة على مدار يومين متتاليين 9 و10 أكتوبر، وذلك في إطار سعي الصندوق المستمر للوصول إلى مصر خالية من الإعاقة البصرية، في كل قرى ونجوع جمهورية مصر العربية.



قافلة طبية لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار في بني سويف

وتستهدف القافلة 3 آلاف مواطن وتم توفير الكشف الطبي وتحويل الحالات المتطلبة لعلميات المياه البيضاء للمستشفى لإجراء العملية، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة مجانًا، إذ تأتي تلك القوافل إيمانًا من الصندوق للقضاء على مشكلات ضعف الإبصار، حيث إن 80% من مشكلات العيون يمكن تلافيها والوقاية منها إذا تم تشخيصها وعلاجها مبكرًا.



قافلة طبية من صندوق تحيا مصر لإجراء الكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار

ووصلت القافلة الطبية للمواطنين الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف بقري دشاشة، وطحا البيشة، والقضابي، وتزمنت، والحماوي، وبني عفان، وبلفيا، وباها والسعادنة، والحاجر، ومنيل موسي، والصعايدة، والجمهود، والفشن، والباروط، ودير براوة، وطمافيوم، ومنشأه الأمراء، وأبو المكارم، ودنديل، ودلاص، والحمام، وبهبشين،.



قافلة طبية من صندوق تحيا مصر في بني سويف

وعلى صعيد متصل، نظم صندوق تحيا مصر معرض دكان الفرحة بمحافظة القليوبية، لإتاحة الفرصة لأكثر من 1000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية للحصول على الملابس الجديدة، يأتي المعرض ضمن أكبر حملة كساء للأسر الأولى بالرعاية، والمعرض يتضمن 10 آلاف قطعة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، والمفروشات، وألعاب الأطفال، ويُتيح لكل أسرة فرصة اختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق.

واستهدف المعرض في محافظة القليوبية الأسر المستحقة عقب إجراء بحث اجتماعي لهم، في قرى شبرا شهاب، وكفر الشرفا غرب، والمنيرة، وبهادة، والبرادعة، وأجور، والأهالي، وعزبة السجن، وعزبة الناموس، وعزبة مسلم، والأخمين، أبو الغيط، والتقسيم السياحي، وجزيرة الشعير، وعزبة البقلي.

وحظي معرض 'دكان الفرحة' بإقبال كبير من جميع الأسر الأولى بالرعاية، حيث وجد الأهالي فيه ملاذًا دافئًا لتلبية احتياجاتهم من الملابس الشتوية، وقد عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة الإنسانية التي تُجسد روح التكافل الاجتماعي، مما ساهم في رسم البسمة على وجوههم، خاصةً مع اقتراب فصل الشتاء وتزايد الاحتياجات.



معرض دكان الفرحة

ويواصل صندوق تحيا مصر جهوده في تنظيم المزيد من القوافل وتقديم الخدمات المجانية للمواطنين في مختلف القرى والنجوع بالمحافظات، حيث تعتبر هذه القوافل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة.



