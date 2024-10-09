شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة فى قرية البراجيل بأوسيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الأربعاء، منفذًا متنقلًا إلى قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم في محافظة الجيزة، لطرح اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرتها لتوفير اللحوم والدواجن للمواطنين في المحافظات بأسعار مدعمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وشهد المنفذ إقبالًا كبيرًا من قبل الأهالي، إذ طرح كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا، وذلك بحضور عماد فيزالله منسق الوحدة المحلية بالبراجيل، وإيهاب إمام، ولبنى سامي، وأحمد محمد سيف، ومنة أشرف.

وأعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات.

وتطرح "حياة كريمة" من خلال منافذها الثابتة أو المتنقلة بالمحافظات، اللحوم المستوردة بـ185 جنيهًا للكيلو، واللحوم البلدي (عربيات) بسعر 210 جنيهات للكيلو، واللحوم البلدي (شادر) بـ310 جنيهات للكيلو، والفراخ وزن 900-1000 جرام بـ90 جنيهًا.



إقبال المواطنين على شراء اللحوم من منفذ حياة كريمة



طرح اللحوم بأسعار مخفضة في قرية البراجيل ضمن مبادرة حياة كريمة



منافذ لحوم حياة كريمة تصل قرية البراجيل بالجيزة