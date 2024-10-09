شكرا لقرائتكم خبر عن مد التقديم للمسابقة البحثية لحقوق الإنسان بوحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية لـ 1 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، عن تمديد فترة تقديم الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوى الإعاقة، على أن يكون أخر موعد لتقديم الأبحاث هو 1 ديسمبر 2024 بدلا من 15 أكتوبر 2024.

يأتي هذا التمديد في إطار حرص الوحدة على تشجيع أكبر عدد ممكن من الأعضاء على المشاركة وتقديم أبحاثهم، بهدف خدمة وتطوير العمل بالنيابة، وتعزيز الدور الفاعل لأعضائها في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الفئات المستحقة للرعاية.

وحثت إدارة شؤون المرأة جميع أعضاء النيابة المهتمين بالمشاركة على استغلال هذه الفرصة لتقديم إسهاماتهم القيمة.