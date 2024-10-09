شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ الرئيس الألمانى بيوم الاتحاد.. ورئيس فيجي بيوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور فرانك - فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد.



وأوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث السيد رئيس الجمهورية برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس راتو ويليام كاتونيفير، رئيس جمهورية فيجي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الاستقلال".