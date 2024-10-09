شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع السفراء الأفارقة التطورات في السودان والصومال والسد الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة يوم الأربعاء مع سفراء الدول الافريقية في إطار اللقاءات التي يعقدها مع السفراء المعتمدين لدى القاهرة.

وأكد الوزير عبد العاطي على الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة، وذلك بناء على مبادئ التضامن والتعاون المشترك مع دول القارة في كافة المجالات، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب عن حرص مصر - كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي وعضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن - على الانخراط في جهود تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار بالقارة الافريقية، وكذلك قيادة العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه القارة والتعامل الشامل مع جذور الصراعات بما يضمن استدامة السلام، وإبراز الرؤية المصرية التي تربط بين السلم والأمن والتنمية، والتي تجسدت في ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار ما بعد النزاعات.

كما استعرض موقف مصر تجاه عدد من القضايا الهامة التي تؤثر على أمن واستقرار القارة أهمها التطورات في السودان، والصومال، وليبيا، والسد الأثيوبي.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى حرص مصر على الدفاع عن مصالح القارة الافريقية، مشدداً على ضرورة أن يكون للقارة صوتاً موحداً في المنظمات الدولية، والتمسك بتوافق "أزولويني" وإعلان "سرت" لرفع الظلم التاريخي الواقع على قارتنا الأفريقية التي تظل بلا تمثيل دائم في مجلس الأمن، وكذلك جعل الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية أكثر عدالة وإنصافاً لصالح الدول النامية.

كما استعرض الدور التنموي الذي تقوم به مصر في القارة الافريقية من خلال أنشطة بناء القدرات البشرية والمؤسسية التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتمويل الوكالة لمشروعات تنموية تلبى الاحتياجات الإنسانية لدول القارة.

كما تناول دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام باعتباره مركز تميز للاتحاد الأفريقي، مستعرضاً البرامج التدريبية التي ينظمها في مجالات مكافحة الفكر المتشدد والهجرة واللاجئين وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية.

وشدد وزير الخارجية خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في المجالين التجاري والاستثماري لتلبية احتياجات وتطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية الشاملة، وأهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية لتعزيز التكامل القاري وتسهيل التجارة بين البلدان الإفريقية، فضلاً عن تعميق مسار آليات التعاون القائمة واستشراف فرص التعاون المتاحة لتطوير العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية بصورة متكاملة واستعرض الدور النشط للشركات المصرية في أفريقيا خاصة في مجالات التشييد والبناء.

حضر اللقاء الدكتورخالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو الذي حظي ترشيحه بإجماع من الاتحاد الأفريقي لشغل المنصب للفترة من عام 2025 إلى 2029، حيث قدم عرضاً متكاملاً للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية، والأفكار والمقترحات المختلفة لتطوير مجالات عمل اليونسكو وأنشطتها ومبادراتها اتصالاً بقضايا التربية والتعليم والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات، وهو ما كان محل ترحيب وتقدير من السفراء الأفارقة.

وخلال الاجتماع، حث وزير الخارجية سفراء الدول الأفريقية على سرعة الانتقال السفارات الأفريقية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد انتقال الحكومة المصرية فعلياً إلى العاصمة.

واستعرض المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أبرز الإمكانات التي تتمتع بها العاصمة، وحرص الشركة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتنفيذ انتقال السفارات إلى الحي الدبلوماسي بشكل ميسر.