شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخفض الفائدة على الشهادات الدولارية إلى 6.5% والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك الأهلي المصري عن تغيير عائد الشهادات الدولارية "الأهلي فورا" و"الأهلي بلس"، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بقيمة 0.5 %، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 8.5% سنويا بدلا من 9 % ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 25.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 6.5% سنويا بدلا من 7% ويصرف العائد ربع سنويا بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.

يسري التغيير اعتباراً من اليوم 9/10/2024.