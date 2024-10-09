شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر وإصابة قائدها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شخص إثر سقوط سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر، وتهشم سور الكوبرى وسيارتين أخرتين، مما أدى لظهور كثافات مرورية للقادم من مطلع النصر وحتى ميدان رمسيس، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بكوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور تم انتقال الخدمات المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية مرة اخرى .

سقوط سيارة من أعلى كوبري اكتوبر

جانب من الحادث