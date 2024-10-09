شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 3 نماذج لأسئلة امتحان كل مادة لاختبار شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسى 2024،2025، حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضمان انتظام سير العملية التعليمية، حيث أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسى بحلقتيه الابتدائية والإعدادية، وفى ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين 136 و137 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة لجميع المدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص).

كما أشارت الوزارة إلى أن موجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على أن يكون الامتحان فى الفترة الثانية من اليوم الدراسى بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبى لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت الوزارة على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، وأن تكون الامتحانات فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.

أما بالنسبة لأعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسى 2024/ 2025للصفين الأول والثانى الثانوى العام، أشارت الوزارة إلى أنه فى ضوء ما جاء بالقرار الوزارى رقم (138) لسنة 2024بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوى العام، فإنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة وفقًا للكتاب الدورى رقم (49) بتاريخ 21/ 11/ 2022.

وأكدت الوزارة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية بنسبة (15%) على أجزاء المقرر التى تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع فى العام الماضى، وفى حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ( الخاص - الخدمات ) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ( كسر – سرقة -....) فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.