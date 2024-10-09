شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية الأردن جهود التهدئة بالمنطقة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.



الرئيس السيسى

نقل وزير الخارجية الأردنى للرئيس السيسى تحيات شقيقه عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمى والشعبى.

شهد اللقاء تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة فى المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ولبنان.

تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسى لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين فى الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكرى، الذى يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدى الأمن الإقليمى ومقدرات الشعوب بالمنطقة.