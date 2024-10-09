شكرا لقرائتكم خبر عن محطة قطارات سيدى عبد الرحمن بالخط الأول للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

بفضل القطار السريع، ستصبح المسافات الطويلة مجرد أرقام، حيث سيقطع القطار مئات الكيلومترات في ساعات قليلة، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين، ويجرى تنفيذ شبكة للقطارات السريعة بطول 2000 كم تربط أكثر من 80 مدينة مصرية بكافة المحافظات.

وينشر الخليج 365 صورا توضح الصور محطة "سيدى عبد الرحمن" بمحافظة الإسكندرية، إحدى محطات الخط الأول للقطار السريع، والذى يمتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح مرورا بالجيزة والقاهرة والعاصمة الإدارية والأسكندرية والعلمين .

والخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا.

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.



اعمال تنفيذ المحطة



المحطة من الأعلي



تنفيذ محطة سيدي عبد الرحمن



محطة سيدى عبد الرحمن