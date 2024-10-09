شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي خطوات استخراج ملصق إلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة الدخلية عبر موقعها الرسمي الإدارة العامة للمرور خدمة أستخراج ملصق إلكتروني وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد، بالإضافة الي سداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا.

وفي السطور التالية يرصد الخليج 365 تلك الخطوات وذلك ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع:

خطوات استخراج الملصق الإلكتروني أونلاين:

1. تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2. الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

3. اختيار خدمات المركبات.

4. اختيار استخراج ملصق الالكتروني.

5. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

6. سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

7. معرفة موعد التسليم.

ومن الجدير بالذكر أن إجمالي تكلفة تركيب الملصق الالكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا للرخصة، حتى لا يقع سائق تحت طائلة القانون.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

1. أن تكون رخصة المركبة سارية.

2. تواجد السيارة؛ حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها.

3. تفعيل الملصق الإلكتروني بشكل صحيح، ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

إحضار الرخصة سارية. صورة من بطاقة الرقم القومي

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

كيفية سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني

1. لسداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

2. يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

3. يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للمرور، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

وفي ذلك السياق، الغرامة المحددة لمخالفات عدم تركيب الملصق الالكتروني تبلغ حوالي 1500 جنيه، بخلاف العقوبة الموقعة.