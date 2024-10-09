شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتابع جهود توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح هانى منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

اطلع الرئيس على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية فى مصر، فى إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة فى أبريل الماضى.

تابع الرئيس جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجارى فى البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية فى مصر.

وجه الرئيس بمواصلة وتكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة فى مجال زيادة الاستثمارات فى مراكز البيانات والسحب الحوسبية، تعظيماً للمزايا النسبية التى تتمتع بها مصر فى هذا الصدد، سواء من حيث توافر البنية التحتية اللازمة التى تم تشييدها على مدار السنوات الماضية، أو من حيث الموقع الجغرافى لمصر.

شدد على الاستمرار فى الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصرى، وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفاعلية فى سوق العمل المحلية والعالمية.