شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يطلع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس بكر البيومي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح هاني منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

اطلع الرئيس السيسى خلال الاجتماع على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، وللبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي.