شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التأمينات تكشف حقيقة خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنها رصدت بعض الأخبار المتداولة تحت عنوان "سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024، وتؤكد الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مؤكدة أنه لا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه، وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أى خصومات .

وتهيب الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع، خاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن .

على جانب آخر، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أكتوبر 2024، وذلك لمن تخلف عن الموعد المحدد، مع تيسير إجراءات الصرف، كما يتم ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلى، في إطار تيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.