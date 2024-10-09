شكرا لقرائتكم خبر عن لجان للتفتيش على مشروع جمعيتى ومتابعة طرح السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المصرية لتجارة الجملة - إحدى الشركات التابعة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية - فى تشكيل لجنة لمتابعة والتفتيش على منافذ مشروع جمعيتي الخاص بطرح السلع الغذائية.

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على استمرار الرقابة وتحسين جودة الخدمات فى المنافذ، حيث يهدف المشروع إلى دعم الأسر المصرية من خلال توفير السلع الغذائية.

وتوفر وزارة التموين الداخلية من خلال منافذ مشروع جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية السلع الأساسية بأسعار مخفضة، كذلك توفير خدمات صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز وبيع السلع الحرة وتتضمن مواصفات مشروع "جمعيتي "مينى ماركت بمساحة تبدأ من 20 م فأكثر، وهو وحدة عمل المشروع ويجب أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى المنفذ طبقا للمرحلة التى تم إنشاؤه فيها، مع توفر الشروط بالمتقدم لمشروع جمعيتى طبقا لكل مرحلة من مراحل المشروع.