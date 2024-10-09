شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد العربات الروسية الفاخرة المنتظر تشغيلها بالسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

تسلمت هيئة السكة الحديد عدد من عربات الدرجة الأولى الروسية الفاخرة، والتي سيتم تشغيلها لأول مرة بالسكة الحديد، ضمن عقد توريد 1300 عربة قطار بين هيئة السكة الحديد وشركة جانز مافاج المجرية، للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، والتي تشمل عربات درجة أولى وأخرى ثانية ودرجة ثالثة.

ورصد الخليج 365، أول عربة روسى يتم تشغيلها بشكل تجريبى على أحد القطارات، التى تتميز بالرفاهية ويأخد شكل الشاذلونج، وبه طاولة للطعام وأماكن لتعليق المعطف.

وشغلت السكة الحديد عدد كبير من عربات الدرجة الثالثة الروسية المكيفة، وقبل أيام شغلت الهيئة عربات جديدة درجة ثانية مكيفة، بمواصفات جديدة وتعمل الآن ضمن خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان والعكس، بتركيب عربات نوم وثانية مكيفة جديدة روسى.

وتتميز عربات الدرجة الثانية الروسية بالمقاعد المريحة، حيث تم تجهيزها بكراسي متحركة شبيهة لكراسي القطارات الأسباني وقطارات الـ VIP لتحقيق راحة أكبر للركاب، كما يضم كل كرسي طاولة لتناول الطعام عليها ومكان لحفظ الأوراق والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى تجهيزها بدورات مياه بأحدث تصميم، حيث تختلف عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة عن عربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة، خاصة من حيث المقاعد.



العربات الروسية الفاخرة



أول عربة روسى يتم تشغيلها بشكل تجريبى